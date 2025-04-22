В Крыму — выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова

Нинель Солопов увлекся живописью после выхода на пенсию. В 70 лет пошел вольным слушателем в художественное училище. Всего ветеран написал более 500 картин, а к выставке подготовил 25 полотен. Работы посвящены событиям Великой Отечественной войны и любимому Крыму.

Сергей Аксёнов выразил признательность Нинелю Солопову за ратный подвиг, за то, что на протяжении многих лет ветеран активно участвует в общественной деятельности, направленной на формирование патриотизма у молодых крымчан, сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Огромная благодарность Нинелю Ивановичу за все, что он сделал и продолжает делать. Нашему и будущим поколениям есть чему поучиться, на кого равняться. Весь жизненный путь ветерана заслуживает глубокого уважения. Нинель Иванович, первые сто лет жизни Вы прожили достойно, путь и последующие годы будут наполнены здоровьем, силой и новыми целями. Низкий Вам поклон! – обратился к ветерану Глава Крыма.

За заслуги в живописи Сергей Аксёнов вручил Нинелю Солопову государственную награду Республики Крым – почетное звание «Заслуженный художник Республики Крым».

В приветственной речи Нинель Солопов поделился с присутствующими воспоминаниями о своих годах службы.

Мы, молодое поколение 40-х годов, многое сделали. Когда началась война, мы проявили патриотизм. Наше поколение не дрогнуло, вступило в смертельную схватку с фашизмом и одержало блестящую победу. Сегодня воины Вооруженных Сил России решают очень важные боевые задачи специальной военной операции. Они развивают и продолжают славные боевые традиции воинов Великой Отечественной войны. Мы, ветераны, гордимся нашей армией. Желаем воинам, выполняющим задачи специальной военной операции, блестящих побед! – сказал ветеран и заслуженный художник Республики Крым.