В Крыму — выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова

Нинель Солопов увлекся живописью после выхода на пенсию. В 70 лет пошел вольным слушателем в художественное училище. Всего ветеран написал более 500 картин, а к выставке подготовил 25 полотен. Работы посвящены событиям Великой Отечественной войны и любимому Крыму.
Сергей Аксёнов выразил признательность Нинелю Солопову за ратный подвиг, за то, что на протяжении многих лет ветеран активно участвует в общественной деятельности, направленной на формирование патриотизма у молодых крымчан, сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны.
Огромная благодарность Нинелю Ивановичу за все, что он сделал и продолжает делать. Нашему и будущим поколениям есть чему поучиться, на кого равняться. Весь жизненный путь ветерана заслуживает глубокого уважения. Нинель Иванович, первые сто лет жизни Вы прожили достойно, путь и последующие годы будут наполнены здоровьем, силой и новыми целями. Низкий Вам поклон! – обратился к ветерану Глава Крыма.
За заслуги в живописи Сергей Аксёнов вручил Нинелю Солопову государственную награду Республики Крым – почетное звание «Заслуженный художник Республики Крым».
В приветственной речи Нинель Солопов поделился с присутствующими воспоминаниями о своих годах службы.
Мы, молодое поколение 40-х годов, многое сделали. Когда началась война, мы проявили патриотизм. Наше поколение не дрогнуло, вступило в смертельную схватку с фашизмом и одержало блестящую победу. Сегодня воины Вооруженных Сил России решают очень важные боевые задачи специальной военной операции. Они развивают и продолжают славные боевые традиции воинов Великой Отечественной войны. Мы, ветераны, гордимся нашей армией. Желаем воинам, выполняющим задачи специальной военной операции, блестящих побед! – сказал ветеран и заслуженный художник Республики Крым.
СПРАВКА. Нинель Иванович Солопов родился 28 марта 1925 года. Был призван в Красную армию в 1943 году и направлен в Рижское военное пехотное училище, эвакуированное в город Стерлитамак Башкирской АССР. Боевой путь ветерана отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслуги». После войны служил во внутренних войсках НКВД СССР, позднее – во внутренних войсках МВД СССР. Уволен в запас по возрасту в 1973 году в звании полковника.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: выставки в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: выставки в Крыму