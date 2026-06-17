В Крыму выявили еще одно преступление осужденного пожизненно убийцы

Установлено, что в ночь на 9 марта 1997 года фигурант ехал на автомобиле в направлении поселка Раздольное, где встретил на съезде на грунтовую дорогу припаркованный автомобиль, в котором находилась пара. Обвиняемый открыл водительскую дверь автомобиля и выстрелил в 24-летнего мужчину, причинив тяжкий вред здоровью, — рассказали в следственном комитете.

После стрелявший сел в машину потерпевшего, вывез 21-летнюю девушку в район села Далекое Черноморского района, где совершил в отношении нее насильственное преступление, а после нанес смертельный удар ножом. Тело погибшей мужчина оттащил в проулок и скрылся с места преступления.

Раскрыть преступление помогла молекулярно-генетическая экспертиза, которая подтвердила принадлежность биологических следов на одежде потерпевшей обвиняемому. В отношении крымчанина расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 132, п. «к» ч. 2 ст.105, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Проводятся следственные действия.

Ранее Московским областным судом мужчина был осужден за убийство и изнасилование жительницы города Домодедово и покушение на убийство ее сожителя и приговорен к пожизненному лишению свободы. В прошлом году Раздольненским районным судом он признан виновным в совершении убийства и иных действий сексуального характера с применением насилия и также был приговорен к пожизненному лишению свободы, — сообщили в прокуратуре Крыма.

источник: РИА Новости Крым