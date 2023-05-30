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В Крыму выявлено свыше 22 тысяч правообладателей ранее учтенной недвижимости. И что теперь делать

В Крыму выявлено свыше 22 тысяч правообладателей ранее учтенной недвижимости. И что теперь делать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:40 30.05.2023

С начала реализации Федерального закона № 518-ФЗ в Республике Крым выявлено свыше 22 000 правообладателей ранее учтенной недвижимости. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.

С момента вступления вышеуказанного закона в силу с июня 2021 года, органы местного самоуправления Крыма ведут системную работу по выявлению лиц, имеющих недвижимость, но по каким-либо причинам не переоформляющих свои имущественные права.

Как разъяснила вице-премьер, комплекс мероприятий включает в себя работу с архивными данными, выход на место для осмотра объекта недвижимости, отправку запросов в правоохранительные органы и иные инстанции, извещение потенциальных собственников о том, что они выявлены в качестве правообладателей ранее учтенной недвижимости и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основе поданной муниципалитетами информации.

Важно понимать, что законодательная процедура, проводимая в соответствии с положениями Закона №518-ФЗ, не подменяет собой регистрацию права, которая осуществляется по заявительному принципу, но благодаря ей данные о собственниках попадают в федеральную базу данных и налоговым органам этого достаточно для администрирования земельного и имущественного налогов, — подчеркнула Анна Анюхина.

За два неполных года в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 518-ФЗ, специалистами Госкомрегистра внесены в ЕГРН сведения о 22779 правообладателях, которым принадлежат свыше 20,5 тысяч объектов. Это порядка 13 000 объектов капитального строительства и свыше 7600 земельных участков.

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