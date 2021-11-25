В Крыму взяли под стражу гражданина Украины, подозреваемого в лжетерроризме

Раздольненский районный суд Республики Крым постановил избрать в отношении гражданина Украины, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 22 декабря 2021 года включительно.

Постановление дознавателя ОД ОМВД России по Раздольненскому району о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении данного гражданина было рассмотрено судом в открытом судебном заседании. Следствием установлено, что гражданин Украины, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по единому номеру «112» и сообщил заведомо ложные сведения об акте терроризма. Этот мужчина, проживающий в Раздольненском районе Крыма, информировал, что он «взорвет одно из сел Раздольненского района, захватил четверых заложников, совершает террористический акт – взрывает газ», — озвучили детали дела в пресс-службе суда.

По материалам следствия, деяние подозреваемого лица было умышленным, из хулиганских побуждений на почве явного неуважения к обществу и общепринятым нормам поведения, с целью демонстрирования пренебрежительного отношения к окружающим и нарушения стабильной работы органов правопорядка. При этом с осознанием того, что сведения заведомо ложные и реальная опасность совершения акта терроризма отсутствует.

Преступление, подпадающее под действие части 1 статьи 207 УК РФ, — заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.