В Крыму за десять месяцев этого года зарегистрировано более 18 тысяч преступлений

За 10 месяцев 2023 года в Крыму зарегистрировано 18,3 тыс. преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляет 70,8 %. Такие данные приводит прокуратура РК.

Отмечается снижение числа преступлений в общественных местах (-8,4 %), в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (-12 %), а также совершенных в состоянии алкогольного (-2,5 %), наркотического и токсического (-32,8 %) опьянения.

Сократилось число убийств (-11,9 %) и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших (-29,4 %).

Органами правоохраны выявлено 2,1 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1,2 тыс. фактов их сбыта. Раскрываемость указанных преступлений составила 68,4 %, сбытов – 45 %. В Крыму зарегистрировано 9,7 тыс. преступлений против собственности, раскрываемость которых составила 58,8 %. Следует отметить, что на территории Республики уменьшилось число зарегистрированных краж (-18,4 %), грабежей (-14,4 %) и разбоев (-9,7 %), — говорится в сообщении крымской прокуратуры.

Число преступлений, связанных с нарушением ПДД, сократилось на 32,4 % (с 333 до 225), в том числе повлекших по неосторожности смерть потерпевшего – на 23 % (с 87 до 67).