В Крыму за двое суток пресечены три факта попытки дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции

Еще не все усвоили, что сотрудники Госавтоинспекции в Крыму не берут «на лапу». От протокола и админштрафа никуда не деться (если нарушил, конечно). Но некоторые нерадивые водители этого пока не осознали.

В Алуште за выезд на полосу встречного движения, сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по г. Алуште остановлен автомобиль «Mercedes», водитель за непривлечение его к административной ответственности пытался дать инспекторам дорожной службы взятку в сумме 5000 рублей. В отношении него составлен административный протокол по ст. 12.15 КоАП РФ.

На следующий день инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Алуште остановлен автомобиль «КАМАЗ», под управлением 60-летнего водителя. При проверке документов водителя и перевозимого груза полицейскими выявлен ряд нарушений. За непривлечение к административной ответственности по ст. 14.26 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.5.1 КоАП РФ водитель в качестве взятки предложил денежные средства в сумме 7 000 рублей, — рассказали в МВД по РК.

По данным фактам отделом дознания ОМВД России по г. Алуште возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество). Фигурантам может грозить максимальная мера наказания в виде лишения свободы на срок до одного года. Водителям избрана мера пресечения – подписка о невыезде.