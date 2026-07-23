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В Крыму за нарушение запрета на ночную езду изъяли почти сотню мопедов и мотоциклов
фото: пресс-служба МВД России по РК

В Крыму за нарушение запрета на ночную езду изъяли почти сотню мопедов и мотоциклов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:48 23.07.2026

Почти сотню мопедов, мотоциклов и другой мототехники изъяли в Республике Крым после введения запрета на ночную езду на таком транспорте из-за громкого шума, который может быть помехой во время атак дронов.

Ограничения были введены в регионе указом главы республики Сергеем Аксеновым с 17 июня. В частности, под ограничения, которые действуют с 20:00 до 06:00, попали трициклы и квадрициклы, квадроциклы, мопеды, легкие квадрициклы, питбайки, мотороллеры (с двигателем до 125 куб см), мотоциклы.

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С момента вступления указа в силу по текущую дату было выявлено 92 нарушителя. В каждом случае транспортные средства нарушителей были изъяты, то есть 92 единицы, — сообщили ТАСС в МВД по региону.

источник: «Севастопольская газета» 

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