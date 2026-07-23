С момента вступления указа в силу по текущую дату было выявлено 92 нарушителя. В каждом случае транспортные средства нарушителей были изъяты, то есть 92 единицы, — сообщили ТАСС в МВД по региону.

В Крыму за нарушение запрета на ночную езду изъяли почти сотню мопедов и мотоциклов

В Крыму за нарушение запрета на ночную езду изъяли почти сотню мопедов и мотоциклов

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