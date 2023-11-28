В Крыму за неделю онлайн-мошенники выманили у простодушных граждан почти десять миллионов рублей

В Крыму с 20 по 26 ноября в полицию обратились 45 граждан. Все заявители стали жертвами дистанционных мошенников. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 9,5 миллионов рублей.

ЗВОНКИ.

21 заявление поступило в полицию от граждан. Люди после разговора по телефону с незнакомыми и поверив в истории мошенников, отдали им 6 миллионов 452 тысячи 528 рублей.

Обратившись в полицию с заявлением о мошенничестве, жительница Керчи рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного абонента, который представился работником службы безопасности банка. Рассказывая женщине истории об атаках мошенников на банковские счета граждан, он предложил осуществить денежный перевод на «безопасный» счет. Злоумышленник заверил свою жертву в том, что это поможет сохранить сбережения. Поверив на слово неизвестному, жительница Керчи перевела 1 миллион 809 тысяч 750 рублей на продиктованный ей счет, после чего связь с оппонентом резко прекратилась. Осознав произошедшую с ней ситуацию, женщина обратилась в полицию.

64-летняя жительница Симферополя перевела на счет мошенников 985 тысяч рублей после того, как ей поступил ряд звонков от неизвестных, представившихся работниками банка. Женщине сообщили, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит, чтобы не дать злоумышленникам возможность обналичить денежные средства, ей предложили в срочном порядке обратиться в банк и оформить кредит, а полученные взаймы деньги положить в «резервную» банковскую ячейку.

Жителю Симферополя поступил звонок на мобильный. Неизвестный представился работником банка и, предлагая обезопасить банковский счет от посягательств третьих лиц, уговорил мужчину сфотографировать банковскую карточку и направить фото по мессенджеру Вотсап. После того как житель Симферополя предоставил запрашиваемые данные лже-сотруднику банка, со счета мужчины списались денежные средства в сумме более 25 тысяч рублей.

Из общего количества ЗВОНКОВ, посредством мессенджеров, в том числе с логотипом одного из ведущих банков Крыма за минувшую неделю зарегистрировано 11 заявлений. Общая сумма ущерба – 2 миллиона 142 тысяч 174 рубля

В большинстве случаев мошенники звонят через Вотсап, Телеграм и Вайбер с логотипами известных банков и представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные» счета, убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступ к новым счетам не имеют, — сообщили в МВД по РК.

В первом случае 59-летняя жительница Бахчисарайского района перевела 585 тысяч рублей.

Во втором случае потерпевшая из г. Феодосии рассказала сотрудникам полиции, что звонивший ей через мессенджер Телеграм неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается осуществить вход в ее личный кабинет Интернет-банкинга. Услышав такую информацию, женщина запаниковала и потеряла бдительность, чем воспользовался злоумышленник. Женщина, не раздумывая перевела на продиктованный им счет 345 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стал житель Феодосии. Звонившие ему в Вайбер неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Мужчине сообщили, что его банковский счет находится под угрозой взлома, после чего лже-правоохранители уговорили заявителя перевести на продиктованный ими банковский счет сумму около 20 тысяч рублей.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают:

объявления о продаже различных товаров;

предложения о работе через Интернет-сайты;

информацию о легком заработке путем инвестиций.

21 факт мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 2 миллионов 935 тысяч 611 рублей.

Жительница одного из сел Белогорского района перевела через Интернет-банкинг более 665 тысяч рублей за строительные материалы. Сотрудникам полиции женщина рассказала, что на одном из сайтов бесплатных объявлений она увидела информацию о продаже стройматериалов по заниженной цене. Выбрав нужный товар, женщина направилась к банкомату, где перевела деньги на указанный лже-продавцом счет. Спустя некоторое время заявительница осознала, что стала жертвой мошенников.

Жительнице Симферополя в Вотсап поступило сообщение от неизвестного, который предложил ей заработок путем вкладов в инвестиции одного из крупных банков. Откликнувшись на сообщение неизвестного, она продолжила с ним общение в приложении Скайп. Уточнив необходимую информацию, женщина перевела на продиктованный неизвестным счет денежные средства в сумме 555 тысяч рублей. Однако, как только со счета списались деньги, ее оппонент перестал выходить на связь.

Жительница Ялты перевела мошенникам более 300 тысяч рублей. На одном из сайтов женщина увидела объявление с предложением увеличить доход путем бронирования отелей. Заинтересовавшись предложением, заявительница заполнила Интернет-анкету со своими данными, после чего с ее банковской карты несколькими транзакциями списались денежные средства.

23 тысячи рублей перевела на счет мошеннику жительница города Саки. С заявлением о мошенничестве она обратилась в полицию и сообщила, что в социальной сети ей пришло сообщение от неизвестного, который угрожал ей распространением личных фотографий заявительницы. Растерянная женщина не сразу смогла сориентироваться в сложившейся ситуации. Под моральным давлением и запугиванием неизвестным, перевела указанную сумму через систему быстрых платежей на указанные злоумышленником банковские счета.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

3 гражданина лишились в общей сумме 114 тысяч рублей после перехода по ссылкам от неизвестного источника.

Житель Ялты продавал через Интернет-сайт обувь. Он рассказал полицейским, что с ним связался якобы покупатель. Неизвестный позвонил на мобильный телефон и сообщил, что хочет приобрести ботинки. Договорившись о купле-продаже, злоумышленник направил заявителю ссылку для заполнения реквизитов, которые необходимы для оплаты. После заполнения всех данных со счета мужчины списались денежные средства в сумме 62 тысяч рублей.

29-летняя жительница Симферополя разместила на известном сайте объявлений информацию о продаже платья. Под видом покупателя ей неизвестный прислал сообщение со ссылкой якобы для оплаты, перейдя по которой женщина заполнила графы с указанием своих персональных данных. В результате со счета заявительницы списаны денежные средства в сумме 36 тысяч рублей.

Житель Евпатории сообщил в полицию, что в сети Интернет он попал на мошенника. Мужчина рассказал, что на одном из сайтов объявлений намеревался приобрести билеты на юмористическое шоу. Он написал продавцу, после чего тот прислал ссылку для оплаты. Осуществив переход, потерпевший в открывшемся окне ввел реквизиты своей банковской карты для оплаты. Однако с его счета списались денежные средства в сумме 16 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз напоминает:

Никогда не стоит спешить принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните! Безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас, и только вы принимаете решение, как обеспечить их сохранность.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;

не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас;

не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию либо по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.