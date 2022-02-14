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В Крыму за прошедшие выходные дни полиция изъяла более 120 средне-разовых доз наркотиков
Фото: МВД по РК

В Крыму за прошедшие выходные дни полиция изъяла более 120 средне-разовых доз наркотиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:13 14.02.2022

В Крыму только за два дня (11-13 февраля) сотрудники полиции раскрыли 14 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Благодаря работе полицейских, на территории полуострова за прошедшие выходные дни выявлено 6 фактов хранения наркотических средств и психотропных веществ, 8 фактов сбыта наркотиков. Среди изъятого – наркотики растительного происхождения, а также высокотоксичные синтетические вещества, такие как N-метилэфедрон, амфетанины, мефедрон и их производные, — сообщили в МВД по РК.

Наркотики изымались в Симферополе, Керчи, Феодосии, Джанкое, а также в Кировском и Бахчисарайском районах. Благодаря усилиям сотрудников полиции, во дворы и на улицы Республики Крым не попало более 120 средне-разовых доз наркотиков.

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МВД по Республике Крым обращается к гражданам с призывом не оставаться равнодушными к проблемам распространения наркомании. Позвонив по единому номеру полиции «102», вы можете передать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского употребления.


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