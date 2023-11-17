В Крыму за сутки задержаны трое помощников онлайн-мошенников, обманувших шестерых пенсионеров

В Крыму сотрудниками полиции Симферополя за сутки задержаны трое подозреваемых в совершении пяти фактов телефонных мошенничеств и одного покушения на мошенничество. Двое из них – жители соседнего региона, временно проживающие в курортном городе. Причём один из них несовершеннолетний. Ещё одна задержанная приехала из Санкт-Петербурга.

Потерпевшие сообщили, что им на мобильные и стационарные телефоны поступили звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками полиции и сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, и для разрешения вопроса о возмещении вреда потерпевшим необходимы денежные средства.

Поверив незнакомцам, три местные жительницы в возрасте 72, 84, и 93 лет передали курьеру в общей сложности около 1,6 млн рублей. 48-летняя гражданка лишилась более 1,4 млн рублей, 67-летний пенсионер отдал посыльному 100 тысяч рублей своих сбережений, а ещё одна крымчанка в возрасте 76 лет – 500 тысяч рублей.

Все задержанные помощники телефонных аферистов свою вину признали и рассказали, что противозаконную подработку нашли в Интернете, в одной из групп популярного мессенджера. Действовали под руководством неизвестного лица, которое давало им указания о выполнении противоправных действий, направленных на незаконное получение денежных средств, с дальнейшим их перечислением на указанный счёт. За это они получали 10 % от суммы похищенного, — рассказали в МВД по РК.

Возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ и одно уголовное дело по ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. 21-летняя и 23-летний злоумышленники заключены под стражу, а 17-летнему подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.