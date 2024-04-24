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В у задержали 17-летнюю «посыльную» аферистов, забравшую у пенсионеров полмиллиона рублей

В Крыму задержали 17-летнюю «посыльную» аферистов, забравшую у пенсионеров полмиллиона рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:23 24.04.2024

В Крыму, в дежурную часть МО МВД России «Сакский» обратилась 82-летняя местная жительница, ставшая жертвой телефонных мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Введённая в заблуждение аферистами женщина передала пришедшей к ней домой молодой девушке 250 тысяч рублей якобы для оказания помощи близкому человеку.

Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личность посыльной мошенников и задержали её по месту жительства. Злоумышленницей оказалась 17-летняя жительница Евпатории.

Задержанная рассказала, что нашла объявление о работе курьером в одном из мессенджеров. После чего она по указанию неустановленного куратора приехала в город Саки, где забрала у пенсионерки наличные и перевела сообщникам, оставив себе 5 процентов от суммы в качестве денежного вознаграждения.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленница помогла подельникам похитить сбережения ещё у двух пожилых гражданок. Так, 94-летняя жительница г. Саки лишилась 150 тысяч рублей, а 84 — летняя жительница г. Евпатории – 102 тысяч рублей. Общая сумма ущерба, причинённого трём потерпевшим, превысила 500 тысяч рублей, — сообщили в МВД по РК.

Следственным отделом МО МВД России «Сакский» и ОМВД России по г. Евпатории по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

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