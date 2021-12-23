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В Крыму задержали директора госпредприятия «Крымгеология». При получении крупной взятки
Фото: ГСУ СК по Крыму и Севастополю

В Крыму задержали директора госпредприятия «Крымгеология». При получении крупной взятки

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:44 23.12.2021

СК возбудил уголовное дело в отношении директора госпредприятия «Крымгеология» по подозрению в получении крупной взятки. Об этом Крыминформу сообщила официальный представитель Главного следуправления ведомства по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ГУП РК «Крымгеология». Он подозревается в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ), – сообщила Ольга Постнова.

По данным следствия, весной этого года директор госпредприятия договорился с одним индивидуальным предпринимателем, что заключит с ним договор о поставке песчано-гравийной смеси и суглинка с карьера в Белогорском районе, а позже организует отгрузку этих материалов за денежное вознаграждение.

Далее директор госпредприятия организовал заключение договора поставки инертных материалов с коммерсантом, убедив его, таким образом, в беспрепятственном осуществлении отгрузки товара. Затем должностное лицо ежемесячно получал лично от ИП взятки (общий размер которых составил 365 тысяч рублей) путем безналичного перечисления денежных средств на банковские счета аффилированных лиц и лично, – уточнила представитель СК.

Директора «Крымгеологии» задержали сотрудники ФСБ в Симферополе во время получения очередной суммы взятки в размере 40 тысяч рублей. По месту работы и жительства мужчины проведены обыски. Свою вину он признал.

Узнайте больше:  Гендиректор ГУП РК «Крымгеология» задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере

На сайте госпредприятия директором значится Николай Братусин. «Крымгеология» предоставляет услуги по подготовке документации по бурению скважин на воду, оформлению лицензий и других документов на геологическое изучении, включающее поиск и оценку, разведку и добычу общераспространенных твердых полезных ископаемых, проводит буровые и камеральные работы, занимается проектированием по разработке месторождений, проектирование горных отводов, рекультивации нарушенных земель, составление планов развития горных работ.

В Крыму задержали директора госпредприятия «Крымгеология». При получении крупной взятки

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