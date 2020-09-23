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В Крыму задержали мужчину, который украл в Санкт-Петербурге золото на 7 миллионов рублей
Фото: МВД

В Крыму задержали мужчину, который украл в Санкт-Петербурге золото на 7 миллионов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:25 23.09.2020

Почти киношная история: вор «тихо осел» на ЮБК.

Сотрудники уголовного розыска задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который летом этого года украл из ломбарда в городе золото на сумму 7 млн. рублей. Об этом сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В поселке Олива города Ялты Республики Крым сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении данного преступления задержали 49-летнего уроженца Челябинска, постоянно проживающего в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, золотые украшения из ломбарда на улице Ленсовета в Петербурге пропали 30 июля, после чего полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ о краже.

Как удалось установить в ходе расследования, ранее судимый мужчина работал в этом ломбарде и похитил из него золотые украшения на общую сумму 7 миллионов рублей. Затем он стер записи с камер наблюдения в ломбарде и уехал из Петербурга в Крым. Здесь «тихо осел» в курортном южнобережном поселке и… наслаждался жизнью.

Вор арестован. А золото… В МВД сообщили так:

В настоящее время полицейские выясняют местонахождение похищенного золота.

В Крыму задержали мужчину, который украл в Санкт-Петербурге золото на 7 миллионов рублей

В Крыму задержали мужчину, который украл в Санкт-Петербурге золото на 7 миллионов рублей

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