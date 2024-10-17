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В Крыму задержали очередных помощников дистанционных аферистов - на их "счету" хищение более 1 млн рублей
фото: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

В Крыму задержали очередных помощников дистанционных аферистов — на их «счету» хищение более 1 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:42 17.10.2024

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел задержаны три участника схемы дистанционного мошенничества «Ваш родственник попал в ДТП».

Ранее в дежурные части отделов полиции Феодосии, Сакского, Советского, Кировского, Красногвардейского и Симферопольского районов обратились шестеро граждан возрастом от 74 до 76 лет, которые стали жертвами телефонных мошенников. Со слов потерпевших, им на мобильные телефоны поступали телефонные звонки от неизвестных, которые представлялись их родственниками. Все они действовали по одной схеме: сообщали пенсионерам, что по их вине произошло ДТП, и нужны срочно деньги, чтобы не доводить разбирательство до суда. Введённые в заблуждение пожилые жители полуострова обналичили свои сбережения и, следуя указаниям незнакомцев, передали наличность посыльному. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 150 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий, сыщики вышли на след криминальных посыльных, задержанными оказались местные жители.

Так, 31-летний житель г. Ялты забрал у 76-летней бабушки из Сакского района 100 тысяч рублей.

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Ещё два курьера – 25 и 32-летние жители Симферополя, следуя указаниям «работодателей» похитили у пожилых граждан из г. Феодосии, Советского, Кировского, Красногвардейского и Симферопольского районов более 1 миллиона рублей.

Себе за работу посыльные оставляли около 10 % от суммы, которые потратили на личные нужды. Похищенные наличности злоумышленники перечислили на указанный кураторами счет.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время фигурантам избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде, домашнего ареста и заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и задержание иных лиц, причастных к совершению преступлений.

Полиция Крыма обращается к гражданам!

Если вы пострадали от действий указанных лиц или владеете информацией о совершении ими противоправных деяний, незамедлительно сообщите в отдел полиции по месту жительства или по единому телефону 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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