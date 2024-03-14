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В у задержали петербуржца, который хранил почти полкило наркотика в банковской ячейке

В Крыму задержали петербуржца, который хранил почти полкило наркотика в банковской ячейке

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:36 14.03.2024

В Крыму сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Ялте в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что в Республику с целью сбыта наркотиков прибыл 49-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина заранее заказал запрещённое вещество в одном из мессенджеров, забрал из тайника и поместил криминальный товар на хранение в банковскую ячейку.

Из депозитария полицейские изъяли около полкилограмма синтетического наркотика, расфасованного на дозы в отдельные зип-пакеты. Согласно заключению экспертов, представленное на исследование вещество является производным «N-метилэфедрона» или так называемой «солью», — сообщили в МВД по РК.

По версии полиции, для реализации смертоносного зелья злоумышленник создал свой интернет-магазин.

При обыске по месту временного проживания подозреваемого и в одном из тайников оперативники нашли и изъяли 112 патронов, которые, согласно экспертизе, изготовлены самодельным способом. Также обнаружен пистолет с внесёнными в конструкцию изменениями, который пригоден для производства выстрелов, и более 190 граммов мефедрона, что подтверждено исследованием, — уточнили в полиции.

Следственными подразделениями УМВД России по г. Ялте в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 и ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ. Согласно действующему законодательству, злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

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