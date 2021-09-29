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В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже вещей у квартиранта
Фото: МВД

В Крыму заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы и сокрытии её трупа

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 19:20 29.09.2021

Напомним, 26 сентября около полуночи на дне канализационной ямы, расположенной на территории домовладения с. Владиславовка, обнаружили труп женщины — здесь.  С выраженными гнилостными изменениями, без головы.

В совершении указанного преступления обвиняется Х., который вину в умышленном причинении смерти, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, не признал. Вместе с тем, Х. подтвердил свою причастность к смерти потерпевшей, а также сокрытию ее трупа на протяжении длительного времени. 29 сентября Кировским районным судом Республики Крым рассмотрено ходатайство старшего следователя Кировского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Х., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК Российской Федерации (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Республики Крым.

Изучив материалы дела, личность обвиняемого, проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил:

  • Ходатайство старшего следователя Кировского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Х.– удовлетворить.
  • Избрать Х. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 ноября 2021 г.
  • Постановление в законную силу не вступило.

В Крыму заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы и сокрытии её трупа

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