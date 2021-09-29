В Крыму заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы и сокрытии её трупа

Напомним, 26 сентября около полуночи на дне канализационной ямы, расположенной на территории домовладения с. Владиславовка, обнаружили труп женщины — здесь. С выраженными гнилостными изменениями, без головы.

В совершении указанного преступления обвиняется Х., который вину в умышленном причинении смерти, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, не признал. Вместе с тем, Х. подтвердил свою причастность к смерти потерпевшей, а также сокрытию ее трупа на протяжении длительного времени. 29 сентября Кировским районным судом Республики Крым рассмотрено ходатайство старшего следователя Кировского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Х., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК Российской Федерации (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Республики Крым.