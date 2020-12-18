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В Крыму заморозят цены на продукты. Но только на сахар и подсолнечное масло
Фото: минпром РК

В Крыму заморозят цены на продукты. Но только на сахар и подсолнечное масло

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 18.12.2020

Министр промышленной политики РК Александр Трянов провел рабочее совещание с представителями крупных торговых сетей, работающих в Крыму. Речь шла о стабилизации ценовой ситуации на рынке продовольствия, обеспечению населения социально значимыми продуктами первой необходимости по социально адаптированным ценам и недопущению экономически необоснованного их роста.

В рамках совещания были рассмотрены вопросы текущей ценовой ситуации, сложившейся в сетевом ритейле на продовольственные товары, а также формирование розничных  цен на масло подсолнечное и сахар-песок.По итогам рабочей встречи руководителям торговых предприятий рекомендовано устанавливать экономически обоснованные розничные цены на социально значимые товары первой необходимости и обеспечить  постоянное их наличие в продаже, — отмечает пресс-служба минпрома РК.

Хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров, рекомендовано с 16 декабря 2020 года установить розничные цены при реализации:

—  масла подсолнечного рафинированного, дезодорированного, произведенного на территории Российской Федерации, без смешивания с другими видами масел, без примесей и добавок в потребительской упаковке в размере, не превышающем 110 рублей в пересчёте за 1 литр, включая НДС 10%,

сахара-песка белого отечественного производства, произведенного на территории Российской Федерации, из сырья, выращенного на территории Российской Федерации, без смеси с другими видами сахара, без примесей и добавок, упакованного в мешки по 50 кг в размере, не превышающем 46 рублей за килограмм.

Также рекомендовано не увеличивать указанные цены по 31 марта 2021 года включительно.

В Крыму заморозят цены на продукты. Но только на сахар и подсолнечное масло

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