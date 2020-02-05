В Крыму занимаются реализацией проекта «Эколого-просветительская тропа РК «Солнечная» (Царская)»

Министерство культуры Республики Крым активно участвует в реализации проекта «Эколого-просветительская тропа Республики Крым «Солнечная» (Царская)».

Пешеходный маршрут начинается от Ливадийского дворца, проходит по живописным местам, в том числе Дворец-замок «Ласточкино гнездо», и заканчивается у имения Ай-Тодор в Гаспре (бывшая собственность князя Михаила Николаевича Романова, младшего брата Александра II.). Данная тропа является одной из самых популярных из-за легкости маршрута. В рамках реализации проекта состоялось совещание, по вопросам благоустройства тропы. Также была презентована рабочая концепция пешеходного маршрута, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

