В Крыму заочно предъявили обвинение в убийстве гражданину Грузии. Преступлению — более 20 лет

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Грузии, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что в январе 2001 года 26-летний приезжий мужчина, находясь в ночное время в компании знакомых на ул. Армянская Феодосии, из хулиганских побуждений спровоцировал конфликт с проходящим мимо 23-летним местным жителем. В ходе конфликта злоумышленник нанес прохожему несколько ударов охотничьим ножом, в том числе в область шеи. Злоумышленник скрылся с места происшествия, а пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где вскоре от полученных травм скончался, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из органов МВД в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.
источник: Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю
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