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В Крыму запускают пилотный проект по подготовке фельдшеров «скорой помощи»
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Крыму запускают пилотный проект по подготовке фельдшеров «скорой помощи»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:01 23.06.2025

ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» и ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» запускают совместный проект по подготовке фельдшеров «скорой помощи».

В рамках приемной кампании в колледже будет набрана группа из 25 абитуриентов, поступающих после 11 класса на специальность «Лечебное дело», с последующим получением дополнительного профессионального образования «Скорая и неотложная помощь». Обучение студентов этой группы, включая получение ДПО, оплатит ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

После завершения обучения студенты набранной группы должны будут отработать в службе «скорой помощи» региона не менее трёх лет, как в случае целевого обучения.

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Приемная кампания в ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» (г. Симферополь, ул. Екатерининская  28/10), как и в других учебных заведениях, стартует с 20 июня 2025 года. Информация о порядке приема документов доступна по ссылке: https://medicol82.ru/abiturientam.html.

Уточнить информацию о наборе указанной группы абитуриентов можно также в социальных сетях службы «скорой помощи» Крыма (https://vk.com/smp.crimea).

В Крыму запускают пилотный проект по подготовке фельдшеров «скорой помощи»

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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