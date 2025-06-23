В Крыму запускают пилотный проект по подготовке фельдшеров «скорой помощи»

В рамках приемной кампании в колледже будет набрана группа из 25 абитуриентов, поступающих после 11 класса на специальность «Лечебное дело», с последующим получением дополнительного профессионального образования «Скорая и неотложная помощь». Обучение студентов этой группы, включая получение ДПО, оплатит ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

После завершения обучения студенты набранной группы должны будут отработать в службе «скорой помощи» региона не менее трёх лет, как в случае целевого обучения.

Приемная кампания в ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» (г. Симферополь, ул. Екатерининская 28/10), как и в других учебных заведениях, стартует с 20 июня 2025 года. Информация о порядке приема документов доступна по ссылке: https://medicol82.ru/abiturientam.html.

Уточнить информацию о наборе указанной группы абитуриентов можно также в социальных сетях службы «скорой помощи» Крыма (https://vk.com/smp.crimea).

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК