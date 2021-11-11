В Крыму запустили новый креативный онлайн-проект «Литературная «прививка»

Новый креативный онлайн-проект «Литературная «прививка», отмечают его авторы, уже оценили и поддержали сотни пользователей социальных сетей.
На страницах Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника в социальных сетях
Так называемый «первый компонент» состоит из четырех коротких юмористических рассказов «Злой мальчик», «Дачники», «Произведение искусства» и «От нечего делать».
Как подчеркнули сотрудники музея, данная небольшая подборка скрасит досуг и укрепит иммунитет к серой повседневности, не содержит противопоказаний и рекомендована всем.
Сотрудники Белой дачи намерены выпустить «второй компонент» литературной «прививки».
Источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
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