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В Крыму запустили новый креативный онлайн-проект «Литературная «прививка»

В Крыму запустили новый креативный онлайн-проект «Литературная «прививка»

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 19:50 11.11.2021

Новый креативный онлайн-проект «Литературная «прививка», отмечают его авторы, уже оценили и поддержали сотни пользователей социальных сетей.

В Крыму запустили новый креативный онлайн-проект «Литературная «прививка»

На страницах Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника в социальных сетях «Faceebook», «VK» и «Instagram» опубликована серия стилизованных qr-кодов со ссылками на электронные версии произведений знаменитого писателя Антона Чехова.

В Крыму запустили новый креативный онлайн-проект «Литературная «прививка»В Крыму запустили новый креативный онлайн-проект «Литературная «прививка»

Так называемый «первый компонент» состоит из четырех коротких юмористических рассказов «Злой мальчик», «Дачники», «Произведение искусства» и «От нечего делать».

В Крыму запустили новый креативный онлайн-проект «Литературная «прививка»

Как подчеркнули сотрудники музея, данная небольшая подборка скрасит досуг и укрепит иммунитет к серой повседневности, не содержит противопоказаний и рекомендована всем.

В Крыму запустили новый креативный онлайн-проект «Литературная «прививка»

Сотрудники Белой дачи намерены выпустить «второй компонент» литературной «прививки».

Источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

В Крыму запустили новый креативный онлайн-проект «Литературная «прививка»

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