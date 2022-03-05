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В Крыму заработала единая «горячая линия» по вопросам завышения цен

В Крыму заработала единая «горячая линия» по вопросам завышения цен

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:29 05.03.2022

Увидели «космические» цены – звоните + 7 978 0000 855.

Министерство промышленной политики РК информирует, что в Крыму функционирует телефон единой «горячей линии» на который жители и гости полуострова могут обратиться по вопросам ценообразования на продовольственные товары.

Единый телефон «горячей линии» минпрома Крым: + 7 978 0000 855 (номер принадлежит оператору мобильной связи «МТС»).

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О фактах необоснованного завышения цен вы также можете сообщить через бесплатные мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, указав адрес торгового объекта и приложив фотоподтверждение.

По информации пресс-службы министерства промышленной политики РК.


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