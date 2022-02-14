В Крыму зарегистрировали ещё одну добровольную народную дружину — «Вымпел»

В МВД по Республике Крым состоялось вручение свидетельства о регистрации добровольной народной дружины «Межрегиональная группа безопасности «Вымпел», внесенному в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Республики Крым.

Данная народная дружина включает в себя членов «Союза ветеранов силовых структур, участников боевых действий и локальных конфликтов «Вымпел», — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» свидетельство о внесении в Реестр дает право членам добровольной народной дружины «Межрегиональная группа безопасности «Вымпел» принимать участие в охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции, оказывая помощь стражам порядка.

Органами внутренних дел Республики Крым проводится системная работа, направленная на привлечение граждан к участию в охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, причем, как индивидуально, так и коллективно — в составе общественной организации. Взаимодействие с активными общественниками помогает органам внутренних дел эффективно противодействовать правонарушениям, влиять на стабильность в обществе и обеспечивать безопасность граждан.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму