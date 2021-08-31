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В Крыму зарегистрирован 281 новый случай коронавирусной инфекции. Данные на 31 августа
Фото: минздрав

В Крыму зарегистрирован 281 новый случай коронавирусной инфекции. Данные на 31 августа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:54 31.08.2021

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 281 нового случая коронавирусной инфекции в Крыму.

За 30 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 281 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 255 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — отметил Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 047 человек.

Количество выздоровевших за сутки — 444 человека; число выздоровевших за весь период – 60 535 человек. Общее число заболевших – 71 078. Жертвами коронавируса в Крыму стали 2 196 человек (15 пациентов скончались за минувшие сутки).

По данным ежедневного мониторинга, амбулаторное лечение (covid) проходят 4 897 человек, стационарное (covid и пневмония) – 2 731.

В Крыму зарегистрирован 281 новый случай коронавирусной инфекции. Данные на 31 августа

 

В Крыму зарегистрирован 281 новый случай коронавирусной инфекции. Данные на 31 августа

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