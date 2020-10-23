В Крыму завершается реставрация знаковых объектов культурного наследия

О ходе реставрации знаковых объектов культурного наследия в Крыму. Об этом заявила министр культуры РК Арина Новосельская.

В ноябре месяце, после того как будет проведено благоустройство прилегающей территории, не вошедшее в основной проект, мы введем в эксплуатацию и торжественно откроем Митридатские лестницы. В самое ближайшее время откроется Ласточкино гнездо и Здание Дворянского собрания, – рассказала министр.

Как сообщила Новосельская, в настоящее время в сфере культуры Республики строительные работы по национальному проекту «Культура», республиканской инвестиционной программе, федеральной целевой программе одновременно ведутся на порядка 100 объектах. Полным ходом идут ремонтные мероприятия в 53 культурно-досуговых учреждениях, детских школах искусств, трех театрах, а также на целом ряде объектов культурного наследия.

Кроме того, в год 160-летия со дня рождения выдающегося мастера батальной живописи Николая Семёновича Самокиша, благодаря поддержке Главы РК Сергея Аксёнова, начаты работы по реконструкции Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша.

Арина Новосельская подчеркнула, что работа, направленная на укрепление материально-технической базы и развитие сферы культуры, реализации в рамках госпрограмм ремонтных работ, реконструкций и реставраций объектов историко-культурного наследия, учреждений культуры и искусств, находится в приоритете деятельности министерства.

В этом году в Крыму продолжается реализация федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (1,8 млрд. рублей) – капитальный ремонт и реставрация 53 объектов культуры и культурного наследия (3 театра, 33 дома культуры и библиотеки, 17 объектов культурного наследия). На сегодня полностью выполнены работы на 37 объектах (24 КДУ, 2 библиотеки, 3 музея, 2 театра, 6 детских школ искусств). В 2020-2021 гг. запланированы мероприятия по обследованию и оценке стоимости выполнения ремонтно-реставрационных работ Ливадийского дворца, реконструкции парка «Ливадийский» и реставрации Дворца Александра III (по итогам затраты по реставрации будут включены в ФЦП), — отметила министр.

Помимо этого, осуществляются мероприятия Республиканской адресной инвестиционной программы (145,7 млн. рублей) – строительство, реконструкция, капитальный ремонт, реставрация и изготовление ПСД по 15 объектам. Начинаются работы по ремонту и реставрации Дома М.А. Волошина, Симферопольского музыкального училища имени П.И. Чайковского, Музея дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, Музея-усадьбы А.Н. Бекетова и Музея писателя И.С. Шмелёва.

В части реализации в рамках национального проекта «Культура» региональных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» на сегодняшний день освоение средств, выделенных на 2020 год, составляет 79% (121 из 154 млн. рублей).