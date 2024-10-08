В Крыму завершается ремонт участка дороги межмуниципального значения Симферополь−Шафранное

Рабочие завершили комплекс ремонтно−восстановительных работ: фрезерование, установку бордюрного камня, укладку выравнивающего слоя и асфальтобетонного покрытия. Также завершены работы по установке дорожных знаков и нанесению разметки.

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» имеет важнейшее значение для жителей сельских населенных пунктов. Благодаря комфортным и безопасным дорогам, отремонтированным в рамках нацпроекта, жители сел могут добираться в крупные города на работу, возить детей в школы, секции. Немаловажным оказывается и доступ к учреждениям здравоохранения и культуры. В этом году в Республике Крым будет отремонтировано более 20 дорог, ведущих к сельским поселениям.

Основная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» – увеличение доли дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, создание современной, комфортной и надёжной транспортной инфраструктуры. Отдельное внимание уделяется приведению в нормативное состояние искусственных сооружений (мостов и мостовых сооружений), а также реконструкции аварийных и предаварийных мостов.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым реализуется с 2019 года. В этом году работы пройдут на 53 объектах, в том числе, на 28 автомобильных дорогах протяженностью более 200 км и 25 мостах и мостовых сооружениях протяженностью 1092,76 пог.м. Заказчиком по всем объектам является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

источник: По информации пресс-службы Министерства транспорта Республики Крым