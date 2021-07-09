В Крыму завершаются работы по восстановлению жизнеобеспечения городов и сёл, пострадавших от непогоды

Спасатели, коммунальщики, военнослужащие, волонтеры завершают комплекс работ по восстановлению инфраструктуры городов и районов, пострадавших в Крыму в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений.

По состоянию на вечер 9 июля:

— Всего откачено воды общим объемом 292 814 кубометров на 526 объектах, оказавшихся подтопленными. Работы по откачке воды завершены.

— Очищена территория общей площадью более 99 814 кв. метров, а также русла рек общей протяженностью 32 487 км и отводных каналов – 10 670 км.

— Проведена просушка 293 объектов общей площадью более 33 158 кв. метров.

— Проведена дезинфекционная обработка 213 объектов общей площадью более 382 994 кв. метров, а также автомобильных дорог общей протяженностью 302,4 км.

Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению, пострадавшему в результате подтоплений, работают психологи чрезвычайного ведомства.

Сегодня сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», совместно с работниками городского газового хозяйства выехали в южнобережный поселок Кореиз, где провели работы по разборке аварийного строения из-за угрозы обрушения и повреждения городских коммуникаций.

В свою очередь, члены Крымской региональной общественной организации ООО «РОССОЮЗСПАС» продолжили работы по разбору завалов в пгт. Куйбышево (Бахчисарайский район). Спасатели-добровольцы разбирают улицы и подворья от камней, веток, мусора, деревьев и элементов разрушенных конструкций. Ими было убрано более 80 кубометров мусора.

Также спасатели и коммунальщики работали в подтопленных (снова) подвалах дома №32 на ул. Вергасова в Ялте. Осталось очистить 3 заиленных подвальных помещения многоквартирных жилых домов (г. Ялта ул. Кривошты д. 21, ул. Киевская, 86,88) и 7 засыпанных грунтом (г. Ялта ул. Вергасова д.12а, г. Ялта ул. Вергасова д.10, г. Ялта с. Васильевка, ул. Джафера-Сейдамета д.3, г. Ялта с. Васильевка, ул. Джафера-Сейдамета д.11, ХУТОРОК (г. Ялта Южнобережное шоссе д. 27, г. Ялта Южнобережное шоссе д. 27, г. Ялта Южнобережное шоссе д. 27).

Силами сотрудников МО РФ, ГУ МЧС России по РК и волонтеров с помощью коммунальной техники осуществлена работа по отводу воды от жилых домов по расчистке проходов и проездов к жилым домам, расчищен подъезд к указанным жилым домам. Ежедневно было задействовано не менее 50 человек МО РФ и 20 человек МЧС. Вывезено порядка 2170 тонн сели, работы продолжаются.

В Ялте очищено русло реки Бабу протяженностью порядка 0,72км, река Водопадная порядка 0,75км, работа по очистке русел рек продолжается в круглосуточном режиме. Ведутся работы по углублению дна русел рек.

Фото: МЧС РК и ГУ МЧС России по РК.