В Крыму завершают строительство экотехнопарков по переработке ТКО в Белогорском и Сакском районах

В ходе рабочей поездки были выявлены некоторые замечания, которые, по словам Юрия Гоцанюка, «должны быть устранены в кратчайшие сроки.»

Белогорский экотехнопарк, после запуска, сможет обрабатывать до 500 тысяч тонн отходов, из которых 405 тысяч тонн подлежат утилизации. Экотехнопарк в Сакском районе рассчитан на сортировку 200 тысяч тонн отходов с последующей утилизацией около 170 тысяч тонн.

Важной особенностью экотехнопарков станет получение вторсырья, которое можно использовать повторно, – отметил Председатель Правительства Крыма.

Строительство экотехнопарков – часть масштабной работы по достижению целей, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как подчеркнул Юрий Гоцанюк, «согласно поставленной задаче, к 2030 году планируется обеспечить 100% сортировку ТКО и сократить их захоронение на 50%».

Запуск новых объектов позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в регионе и повысить уровень переработки отходов, способствуя внедрению современных технологий в сфере экологии.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым