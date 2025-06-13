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В Крыму завершают строительство экотехнопарков по переработке ТКО в Белогорском и Сакском районах
фото: В Крыму завершают строительство экотехнопарков по переработке ТКО в Белогорском и Сакском районах

В Крыму завершают строительство экотехнопарков по переработке ТКО в Белогорском и Сакском районах

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:33 13.06.2025

В этом году планируется завершить строительство экотехнопарков по переработке твердых коммунальных отходов в Белогорском и Сакском районах. Ход работ проинспектировали Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и заместитель Министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

В ходе рабочей поездки были выявлены некоторые замечания, которые, по словам Юрия Гоцанюка, «должны быть устранены в кратчайшие сроки.»

Белогорский экотехнопарк, после запуска, сможет обрабатывать до 500 тысяч тонн отходов, из которых 405 тысяч тонн подлежат утилизации.  Экотехнопарк в Сакском районе рассчитан на сортировку 200 тысяч тонн отходов с последующей утилизацией около 170 тысяч тонн.

Важной особенностью экотехнопарков станет получение вторсырья, которое можно использовать повторно, – отметил Председатель Правительства Крыма.

Строительство экотехнопарков – часть масштабной работы по достижению целей, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.  Как подчеркнул Юрий Гоцанюк, «согласно поставленной задаче, к 2030 году планируется обеспечить 100% сортировку ТКО и сократить их захоронение на 50%».

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Запуск новых объектов позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в регионе и повысить уровень переработки отходов, способствуя внедрению современных технологий в сфере экологии.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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