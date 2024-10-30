В Крыму завершено расследование дела по факту гибели рабочего на площадке для хранени нефтепродуктов

По информации Следственного комитета, в Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении начальника цеха нефтебазы в поселке Комсомольское. Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).

Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что 24 апреля текущего года вследствие допущенных ответственным лицом нарушений требований безопасности при проведении работ с резервуарами для хранения нефтепродуктов неисправным инструментом произошло возгорание железнодорожной цистерны, в результате чего погиб рабочий, находящийся в области очага пожара. Проведены пожарно-технические и другие судебные экспертизы, изъята и изучена техническая документация, выполнены необходимые следственные действия, подтверждающие вину должностного лица, — сообщили в Следкоме.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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