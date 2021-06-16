В Крыму завершено расследование дела в отношении директора фирмы, уклонявшегося от уплаты налогов

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из ООО, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производится взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере (ч.1 ст. 199.2 УК РФ)

Следственным отделом по Железнодорожному району города Симферополя установлено, что директор ООО с октября 2018 не исполнил возложенные на него обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, в связи с чем у фирмы образовалась задолженность, которая по состоянию на март 2020 года составила более 23 млн. рублей.

В связи с этими обстоятельствами налоговая служба приняла меры принудительного взыскания, предъявив к предпринимателю свыше 100 поручений, которые были приняты обслуживающими банками и подлежали исполнению в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. Директор ООО, осознавая, что препятствует принудительному взысканию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере решил умышленно поддержать у контрагентов видимость благополучного ведения хозяйственной деятельности и платежеспособности организации. Для чего он направил имеющиеся у фирмы средства на расчеты с контрагентами, погашение кредитов и процентов по ним, чтобы скрыть денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Директор ООО в нарушение требований Налогового кодекса России заключил с несколькими частными организациями договоры, согласно которым уступки, прав требования они осуществили расчеты с кредиторами, минуя расчетные счета ООО, на сумму свыше 2,7 млн. рублей, — сообщили в Следкоме.

Тем самым, в нарушение действующего законодательства о налогах и сборах, во избежание принудительного взыскания в бюджет недоимок по обязательным платежам в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды, директор фирмы самостоятельно определял очередность и степень необходимости расчетов с кредиторами, что привело к незачислению денежных средств на расчетные счета предприятия, на которых имелись неисполненные инкассовые поручения налогового органа.

Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.