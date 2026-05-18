В Крыму завершено строительство высокоскоростного пассажирского судна «Феодосия»

Завершилось строительство высокоскоростного пассажирского судна «Феодосия» проекта 23160 «Комета 120М». На судно выдан комплект классификационных документов, сообщает пресс-служба Российского морского регистра судоходства.
Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях (СПК) «Комета 120М» проекта 23160 построено при техническом взаимодействии предприятий «ССЗ «Вымпел» и «СЗ Море». Проект разработан Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева на основе предыдущих проектов СПК «Комета», «Колхида», «Катран», — говорится в сообщении.
Судно нового поколения «Феодосия» вмещает до 120 пассажиров, способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч) и сможет удаляться от места убежища на расстояние до 128 миль.
Основные характеристики:
-
длина – 35,2 м;
-
ширина – 10,4 м;
-
водоизмещение – 74 т;
-
осадка – 3,4 м;
-
экипаж – 5 человек;
-
мощность двигателей – 2 × 1066 кВт.
«Феодосия» будет осуществлять пассажирские перевозки в районах Черного моря, заключили в пресс-службе.
источник: РИА Новости Крым
