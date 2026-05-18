В Крыму завершено строительство высокоскоростного пассажирского судна «Феодосия»

Судно нового поколения «Феодосия» вмещает до 120 пассажиров, способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч) и сможет удаляться от места убежища на расстояние до 128 миль.

Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях (СПК) «Комета 120М» проекта 23160 построено при техническом взаимодействии предприятий «ССЗ «Вымпел» и «СЗ Море». Проект разработан Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева на основе предыдущих проектов СПК «Комета», «Колхида», «Катран», — говорится в сообщении.

Мы используем необходимые cookie для корректной работы сайта, а также, с вашего согласия, аналитические cookie и сервис Яндекс.Метрика для анализа посещаемости и улучшения работы сайта. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование аналитических cookie. Нажимая «Отказаться», вы разрешаете использовать только необходимые cookie. Подробнее — в Политике конфиденциальности и Согласии на обработку персональных данных.