В Крыму завершили расследование дела лидера керченской ячейки запрещенной организации «Свидетели Иеговы»

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Керчи.
Мужчина обвиняется в организации деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации «Свидетелей Иеговы» и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Вместе с тем житель Керчи, входивший в состав высшего органа управления районной ячейки «Свидетелей Иеговы г. Керчи» (организация признана судом РФ экстремисткой и её деятельность в России запрещена), продолжил обеспечение ее активной деятельности. Мужчина координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи запрещенной религиозной организации, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Противозаконная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.️
В ходе обысков по месту жительства фигуранта и проведения собраний была изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы.
Следствием собрана крепкая доказательственная база. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
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