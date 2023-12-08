В Крыму завершили расследование уголовного дела по факту хранения наркотических средств в крупном размере

Полицейские остановили автомобиль под управлением молодого мужчины. В ходе визуального осмотра транспортного средства на заднем сиденье обнаружили картонную коробку, в которой в полимерном пакете находилось вещество серо-зеленого цвета в высушенном виде с характерным запахом, а на переднем сиденье — электронные весы с остатками вещества растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, содержимое свертка признано наркотическим средством – каннабис (марихуана) общей массой 436,21 г, что является крупным весом. Подозреваемый пояснил, что сверток он нашел на одной из улиц в селе Кировского района, где проживает, и хранил в автомобиле, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру города Джанкоя для утверждения обвинительного заключения.

Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам: если вы обладаете какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, сразу же сообщите об этом в полицию для принятия мер реагирования. Телефон дежурной части 102 работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым