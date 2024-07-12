В Крыму завершили рассмотрение уголовного дела по факту гибели журналистки

Приговором Симферопольского районного суда Республики Крым от 12 июля 2024 года осужден житель с. Мирное Симферопольского района, 1972 года рождения, гражданин М., за причинение смерти по неосторожности.

28 октября 2022 года на территории полигона, расположенного в с. Перевальное Симферопольского района, под руководством гражданина М., являющегося членом регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики Крым, проводились занятия по тактической медицине с гражданкой Б. В ходе проведения занятий гражданином М., с целью психологической тренировки гражданки Б., производились одиночные выстрелы из автомата в грунт. В результате произведенного им последнего выстрела, пуля отрикошетила от грунта, разделившись на 2 фрагмента, которые попали в тело гражданки Б. В результате указанных действий гражданке Б. были причинены огнестрельные пулевые ранения, от которых она скончалась в медицинском пункте войсковой части.

Виновному лицу судом назначено наказание с учётом обстоятельств дела и данных о его личности, наличия смягчающих обстоятельств, в виде 1 года исправительных работ по основному месту работы с удержанием заработной платы осужденного в доход государства в размере 10 %.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Симферопольского районного суда Республики Крым

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