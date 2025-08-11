В Крыму завершились гастроли уличного театра «Мягкий знак»

9-10 августа в Крыму завершились гастроли севастопольского Уличного театра «Мягкий знак», которые длились два с половиной месяца и состоялись при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Артисты посетили восемь городов – Армянск, Красноперекопск, Белогорск, Саки, Бахчисарай, Судак, Алупку и Ялту и в каждом показали спектакли «Олень-король», «Любофф» и «Острова Аверченко». Постановки увидело более трех тысяч зрителей – жителей и гостей Крыма.

Старту гастролей предшествовал кастинг, в ходе которого труппу театра пополнили несколько ярких артистов. Крымские гастроли начались 16 мая в Армянске, а завершились 9-10 августа в курортной Ялте, которая как раз в эти дни отмечала свой 187-й День рождения. Спектакли играли на разных локациях – площадях, набережных, парках и пляжах.

По словам руководителя Уличного театра «Мягкий знак» Валерия Александрина, гастроли прошли на высоком уровне. Зрители всегда встречали артистов с радостью – благодарили, фотографировались, дарили подарки, а некоторые даже помогали разбирать декорации и приглашали к себе в гости. Некоторые крымчане настолько прониклись творчеством артистов, что стали их верными поклонниками, ездили и в другие города, чтобы увидеть постановки «Мягкого знака» снова.

Валерий Александрин добавил, что не всегда у труппы была возможность осмотреть города, в которых театр играл спектакли. Миниэкскурсии артисты устроили себе в Бахчисарае и Судаке, на Тавриде. Говорят, что с удовольствием бы вернулись в Алупку, Армянск, Ялту, Бахчисарай и Саки – города, где театр встречали радушнее всего. Без теплых слов, дружеских объятий и автографов не обходился не один спектакль, причем зрители даже приносили свои открытки и маркеры. В Белогорске спектакль совпал с дискотекой для молодежи, поэтому декорации пришлось собирать под модную музыку. А на спектакле в Бахчисарае зрителем стал настоящий итальянец, который по достоинству оценил

мастерство прочтения комедии «дель-арте».

После каждого спектакля было организовано неформальное общение со зрителями – в интересном формате, включающем в себя обсуждение постановок и дегустацию вкусных тортов от партнера проекта — Семейной кондитерской «Медоборы». В эти моменты артисты особенно сближались с гостями спектаклей – в теплой и дружной компании они рассказывали о том, что представляет из себя уличный театр и каким он бывает, отвечали на вопросы.

Обновление состава благотворно повлияло на качественный и художественный уровень наших спектаклей. Он вырос, стал еще более мощным. Мы получали отличные отзывы, в том числе и от администрации городов. Например, в Ялте нам сказали, что «Мягкий знак» — самый организованный самостоятельный коллектив, и это было очень приятно слышать.

В ходе гастролей мы осознали, что публика жаждет такого рода искусства, потому что вынесенное максимально близко к людям театральное действо создает удивительную атмосферу праздника и счастья. Несмотря на то, что наши спектакли порой с ограничением 12+, они понятны всем – и юным гостям, и зрителям старшего возраста, — отметил Валерий Александрин.

Впереди театр ждут прекрасные фестивали в Ростове-на-Дону и Губкине, где «Мягкий знак» покажет спектакли «Любофф» и «Острова Аверченко». Также вскоре артисты начнут готовить следующую постановку, «Музыка слов», которая в следующем году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив будет радовать зрителей. Спектакли вновь покажут в разных городах Крыма.

