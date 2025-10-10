В Крыму заявили об увеличении числа АЗС, на которых топливо имеется в свободной продаже

Проблема с горючим пока окончательно не решена. Однако, как мы и говорили, будем постепенно наращивать количество заправок, на которых топливо имеется в свободной продаже. Актуальные адреса АЗС публикуются регулярно на официальном портале Правительства РК в разделе новостей и на сайте Министерства топлива и энергетики РК, – сказал Глава республики.