Теракт на пляже в Севастополе доводит эскалацию конфликта с Западом до высшей точки напряжения, заявил

Террористическая атака на Севастополь, являющийся символом русской воинской славы, осуществленная Вашингтоном с применением американских дальнобойных ракет ATACMS руками киевских нацистов, переводит войну Запада против России в наивысшую стадию эскалации. Тот факт, что удар осуществлен по отдыхавшим на пляже детям и женщинам запрещенными кассетными боеприпасами, убившими и ранившими полторы сотни людей, лишь подчеркивает изуверскую натуру организаторов этого массового убийства.

Профессор считает, что эскалация конфликта — это умышленная цель теракта, такая же как задача максимально ожесточить российское общество и тем самым проверить, насколько Россия «готова идти до конца».

Однако, по моему убеждению, противник недооценивает, что гнев нашего народа будет обращен не только против марионеток Вашингтона в Киеве, но и против него самого, — отмечает Георгий Мурадов.

источник: ТАСС