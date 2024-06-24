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В у заявляют, что теракт в Севастополе максимально эскалирует конфликт с Западом
фото: пресс-служба Правительства Севастополя/ТАСС

В Крыму заявляют, что теракт в Севастополе максимально эскалирует конфликт с Западом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:19 24.06.2024

Теракт на пляже в Севастополе доводит эскалацию конфликта с Западом до высшей точки напряжения, заявил ТАСС профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте Георгий Мурадов:

Террористическая атака на Севастополь, являющийся символом русской воинской славы, осуществленная Вашингтоном с применением американских дальнобойных ракет ATACMS руками киевских нацистов, переводит войну Запада против России в наивысшую стадию эскалации. Тот факт, что удар осуществлен по отдыхавшим на пляже детям и женщинам запрещенными кассетными боеприпасами, убившими и ранившими полторы сотни людей, лишь подчеркивает изуверскую натуру организаторов этого массового убийства.

Профессор считает, что эскалация конфликта — это умышленная цель теракта, такая же как задача максимально ожесточить российское общество и тем самым проверить, насколько Россия «готова идти до конца».

Однако, по моему убеждению, противник недооценивает, что гнев нашего народа будет обращен не только против марионеток Вашингтона в Киеве, но и против него самого, — отмечает Георгий Мурадов. 

источник: ТАСС

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