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В у женщины чаще ассоциируют идеальный выходной с прогулками, мужчины — со спортом
фото: pikist.com

В Крыму женщины чаще ассоциируют идеальный выходной с прогулками, мужчины — со спортом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:00 18.02.2024

В топ-3 занятий, которые горожане ассоциируют с отлично проведенным выходным днем, входят спорт, прогулки и общение с семьей. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

У каждого четвертого крымчанина понятие «идеальный выходной» ассоциируется со спортом. 20% опрошенных предпочитает прогулки. Для 19% важно уделить время родным и близким. В топ-5 лучших способов времяпрепровождения в выходные также входят шашлыки (16%), посещение культурных мероприятий и здоровый сон (по 12%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Просто отдых назвали одним из лучших способов провести выходные 10% горожан. Путешествие и чтение — 9 и 5% опрошенных соответственно. По 4% считают отличным выходным тот, в который удалось посетить кинотеатр, встретиться с друзьями или переделать все домашние дела.

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Мужчины чаще ассоциируют с идеальным выходным днем выезд на охоту или рыбалку. Женщины же чаще предпочитают прогулки, шашлыки, экскурсии, походы в рестораны и шоппинг.

Время проведения: 29 января — 7 февраля 2024 года

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