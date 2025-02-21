В Крыму женщины чаще мужчин выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин

В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города, в том числе женщины, работающие в смешанных трудовых коллективах.
Женщины из Крыма готовят поздравления и планируют фуршеты для своих коллег-мужчин. 20% работающих в смешанных коллективах горожанок рассказали, что на работе готовятся чествовать и угощать мужчин-сотрудников.
Вообще, женщины чаще выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин (37%), служивших и не служивших. Среди мужчин подобной точки зрения придерживается 31%. Впрочем, 54% мужчин и 49% женщин все-таки за то, чтобы в День защитника Отчества поздравлять только военных, бывших и нынешних.
Время проведения: 3—19 февраля 2025
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С тегами: люди в Крыму