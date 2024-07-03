В Крыму женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной

В опросе сервиса Superjob приняли участие экономически активные мужчины и женщины из Крыма.

В Крыму женщины чаще, чем мужчины, склонны верить в возможность дружбы представителей разных полов (63% против 56% соответственно). Мужчины же больше верят в любовь с первого взгляда. О наличии друзей среди мужчин рассказали 61% женщин. Мужчин, у которых есть подруги, — 59%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

В дружбу с противоположным полом мужчины и женщины старше 45 лет верят чаще тех, кто моложе. И если среди мужчин о наличии приятельских отношений с женщинами также чаще рассказывали те, кому больше 45 лет, то среди женщин друзей противоположного пола чаще всего заводят те, кто моложе 34 лет.

Время проведения: 20—28 июня 2024 года

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