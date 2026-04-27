Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В курортном парке г. Саки стартовал второй этап благоустройства
Новости Республики
В курортном парке г. Саки стартовал второй этап благоустройства
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 15:18 27.04.2026

В Сакском курортном парке стартовал второй этап благоустройства в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Выездное совещание, посвященное начавшимся работам по благоустройству очередной части курортного парка, провела глава администрации г.Саки Юлия Предыбайло. Реализация проекта, ставшего победителем конкурса «Туристический код моей страны, города, поселка, района — PRO-туризм», станет вторым этап комплексного обустройства курортного парка.

Концепция проекта предполагает максимально сохранить парк и его историческую составляющую. Он охватит те его территории, что еще не благоустроены, исключая участки, принадлежащие санаторию «Саки».

Подрядная организация приступила к работам по восстановлению водоема «Лебединое озеро» и пруд «Остров Крым». В дальнейшем здесь планируется обустройство зооуголка. Рядом появится зона тихого отдыха с удобными лавочками, малыми архитектурными формами и новыми прогулочными дорожками. Также будет обустроена входная группа в парк.

Прорабатывается вопрос дальнейшего обслуживания и содержания новых объектов благоустройства. Важно отметить, что на всей территории курортного парка будет внедрена система автополива зеленых насаждений, — отмечают в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК. 

Завершение второго этапа благоустройства запланировано на ноябрь текущего года.

Заполнение благоустроенного водоема «Черное море» и запуск фонтанов, работы по которым были проведены на первом этапе в 2025 году,  планируется к 1 июня . Бювет минеральной воды  — к 1 Мая.

Новые уютные пространства станут точкой притяжения как для горожан, так и для гостей курорта Саки.

Чтобы сохранить облик этого места, создатели проекта обратились к историческим материалам. Так, его ограждение выполнят из камня, а кованые перила мостиков воссоздадут по старым фотографиям.

После завершения второго этапа курортный парк станет полноценным туристским центром города, уже получившим название «Город Саки – источник силы и здоровья». Это будет многофункциональное общественное пространство, сочетающее природные элементы с продуманной инфраструктурой.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 7

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.