В курортном парке г. Саки стартовал второй этап благоустройства

Концепция проекта предполагает максимально сохранить парк и его историческую составляющую. Он охватит те его территории, что еще не благоустроены, исключая участки, принадлежащие санаторию «Саки». Подрядная организация приступила к работам по восстановлению водоема «Лебединое озеро» и пруд «Остров Крым». В дальнейшем здесь планируется обустройство зооуголка. Рядом появится зона тихого отдыха с удобными лавочками, малыми архитектурными формами и новыми прогулочными дорожками. Также будет обустроена входная группа в парк. Прорабатывается вопрос дальнейшего обслуживания и содержания новых объектов благоустройства. Важно отметить, что на всей территории курортного парка будет внедрена система автополива зеленых насаждений, — отмечают в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

Завершение второго этапа благоустройства запланировано на ноябрь текущего года.

Заполнение благоустроенного водоема «Черное море» и запуск фонтанов, работы по которым были проведены на первом этапе в 2025 году, планируется к 1 июня . Бювет минеральной воды — к 1 Мая.

Новые уютные пространства станут точкой притяжения как для горожан, так и для гостей курорта Саки.

Чтобы сохранить облик этого места, создатели проекта обратились к историческим материалам. Так, его ограждение выполнят из камня, а кованые перила мостиков воссоздадут по старым фотографиям.

После завершения второго этапа курортный парк станет полноценным туристским центром города, уже получившим название «Город Саки – источник силы и здоровья». Это будет многофункциональное общественное пространство, сочетающее природные элементы с продуманной инфраструктурой.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК