В Курскую область из Крыма отправились ещё одна партия помощи и третья группа студентов-волонтёров

Сегодня третья группа волонтеров-студентов Молодежного крыла Народного Фронта Крыма выехала на помощь жителям Курской области. Ребята будут помогать эвакуированным гражданам, а также вручать помощь, переданную со всей России.

Студенты везут многотонный гуманитарный груз из медикаментов, бытовых вещей, личных средств и гигиены по заявке из Курской области. Их вместе с Народным фронтом собирали неравнодушные жители Крыма и коллективы органов власти.

От Крыма Курску огромный привет. Мы знаем, что вам нужны руки, сортировать груз, чтобы отвозить в пункты временного размещения. Все самое необходимое по вашим просьбам мы собрали и передаем в помощь, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Это уже 3 группа волонтеров из Крыма – прошлая сводная группа выехала месяц назад, а первые ребята из Крыма пришли на помощь с первых дней атаки ВСУ на Курскую область.

Очень приятно, что наши ребята по доброй воле едут помогать туда, где они сегодня особенно нужны. У них чистая душа, яркое теплое сердце. Ждем их назад, обязательно поможем всем необходимым, Крымский федеральный университет всегда со своими студентами, мы одна большая команда и в учебе, и вне её, — рассказал проректор КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Елькин.

Все ребята сами захотели присоединиться к своим друзьям, которые уже не первый месяц помогают в Курской области.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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