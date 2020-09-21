В Ленинском районе Крыма дорожники положили асфальт «налево». За взятку, понятно

Кому вышли боком 220 тысяч рублей.

Должностным лицам ГУП РК «Крымавтодор» и администрации Ленинского района Крыма предъявлены обвинения в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Республике Крым, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении начальника филиала «Ленинское дорожное ремонтно-строительное управление» ГУП РК «Крымавтодор». В настоящее время следствием ему предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). Главному специалисту администрации Ленинского района Республики Крым следствием вменяется посредничество во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ), — говорится в сообщении.

Установлено, что с июля по сентябрь текущего года начальник филиала «Ленинское дорожное ремонтно-строительное управление» ГУП РК «Крымавтодор» получал частями через посредника от представителя фирмы взятку за незаконные действия по укладке асфальта на территории домовладения в селе Красногорка без заключения официальных договоров. Посредником при передаче незаконного вознаграждения выступил главный специалист администрации Ленинского района Республики Крым. После получения очередной части взятки должностные лица были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Общая сумма полученной взятки составила 220 тысяч рублей. Задержанными в рамках следствия даны признательные показания. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.