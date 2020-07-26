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В Ленинском районе Крыма на «пляжной дороге» опрокинулся «Chevrolet Niva». Двое пострадавших
Фото: ГУ МЧС по РК

В Ленинском районе Крыма на «пляжной дороге» опрокинулся «Chevrolet Niva». Двое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:17 26.07.2020

В воскресенье вечером (в 18:00) в службу спасения поступило сообщение о том, что на проселочной дороге в районе Генеральских пляжей в Ленинском районе Крыма произошло ДТП, в котором есть пострадавшие.

Центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб. К месту происшествия выехало одно отделение 15 пожарно-спасательной части (г. Керчь) 3 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, наряд ОГИБДД МВД России по Ленинскому району, бригада скорой медицинской помощи, — рассказали в ГУ МЧС по РК.

По прибытию на место происшествия было установлено, что водитель легкового автомобиля «Chevrolet Niva» не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Сотрудниками МЧС приняты меры по обеспечению пожарной безопасности, по отключению аккумуляторной батареи автомобиля, оказана помощь пострадавшим в транспортировке к машине «Скорой помощи». Водитель и пассажир автомобиля госпитализированы в Керченскую городскую больницу № 1.

В Ленинском районе Крыма на «пляжной дороге» опрокинулся «Chevrolet Niva». Двое пострадавших

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