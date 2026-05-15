В летний сезон в Крыму будет работать более 1400 легальных гостевых домов

Следует отметить положительную динамику в части увеличения средств размещения, работающих в этом году. В федеральный реестр средств размещения вошли уже 1411 гостевых домов на 38 450 мест. По проведенной Министерством курортов и туризма Республики Крым работе в части легализации гостевых домов мы находимся на втором месте после Краснодарского края. Это действующий номерной фонд, который готов к приему туристов, работе с туроператорами, собственники которого нацелены на законное осуществление деятельности, — сообщил министр.

С целью обеспечения проведения курортного сезона 2026 года распоряжением Совета министров Республики Крым утвержден План мероприятий по подготовке и проведению в Республике Крым курортного сезона, которым предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение и контроль своевременной подготовки и функционирования пляжей, транспортного обеспечения, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, экологических, рекламно-информационных мероприятий и др.

Кроме того, ведется работа по подготовке пляжных территорий. В 2025 году на территории Республики Крым функционировал 351 пляж. В текущем году планируется увеличение их количества до 360. Перечень размещен на сайте

В сезоне 2026 года готовы принимать туристов 488 турмаршрутов, 215 объектов турпоказа.

Для обслуживания туристов на сегодняшний день аттестовано 674 экскурсовода (гида), включая 23 гидов-переводчиков.

Ведется системная работа по благоустройству туристических маршрутов и развитию системы туристской навигации.

Крым обладает уникальными природно-климатическими ресурсами и развивающейся инфраструктурой для санаторно-курортного лечения и оздоровления, и имеет значительный потенциал для привлечения отдыхающих и инвестиций. Сегодня Крым — ведущий курорт Юга России. Его лечебный потенциал не уступает, а во многом и превосходит возможности самых известных зарубежных курортов, — отметил министр.

По словам Владимира Константинова, за 12 лет реализовано много инфраструктурных проектов, отремонтированы и построены дороги, здания социальных учреждений, благоустроены общественные территории. Эта работа ведётся хорошими темпами, охватывая всё большее количество объектов.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК