В Ливадии представлена выставка «На страже мира», посвященная событиям СВО

Экспонируются картины из фондов Ливадийского дворца-музея и фотографии корреспондента Константина Михальчевского.

В экспозиционных залах Дома барона Фредерикса в Ливадии представлена выставка «На страже мира», посвященная событиям специальной военной операции.

Как отмечают организаторы, целью проекта является привлечение внимания посетителей к исторической преемственности понятия «Защитник Отечества» на материале различных эпох «От прадеда и деда ко внуку», а также актуализация темы смелости и непоколебимости Русского духа.

На выставке представлены картины из фондов Ливадийского дворца-музея, написанные советскими художниками в послевоенный период (1970-е — 1980-е гг.) и посвященные эпизодам Великой Отечественной войны, ее участникам. Дополняя сюжетную линию выставки и проводя параллель между защитниками Родины периода Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и участниками СВО, в экспозиционных залах представлены фотоматериалы, сделанные в зоне спецоперации (февраль – декабрь 2022 года) и предоставленные собственным фотокорреспондентом РИА Новости по Республике Крым и городу Севастополю Константином Михальчевским, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Выставку можно посетить до 1 марта 2024 года в рамках обзорной экскурсии по Ливадийскому дворцу.

Фото: Ливадийский дворец-музей.