В Ливадии прошёл праздник милосердия и благотворительности «Белый Цветок». В 17 раз

Янина Павленко напомнила, что свыше ста лет назад праздник Белого цветка в Ливадии, проводила семья последнего российского императора Николая II, а 17 лет назад вековые традиции милосердия возродили прихожане и настоятель Крестовоздвиженской церкви протоиерей Дмитрий Гоцкалюк при содействии руководства Ливадийского дворца-музея, Крымской Епархии и Ялтинского Благочиния.

С каждым годом участников всё больше — приходы храмов, школы, детсады, художники, предприниматели, политики и просто неравнодушные ялтинцы и гости курорта. Основная миссия неизменна: помочь подопечным Дома милосердия и привлечь внимание к сохранению и укреплению духовных, культурных и семейных ценностей, патриотизму и любви к Родине, — подчеркнула Янина Павленко и поблагодарила всех, кто поддерживает это важное и нужное дело.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта