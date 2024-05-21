В Ливадии прошёл праздник милосердия и благотворительности «Белый Цветок». В 17 раз

Традиционно в ходе праздничных мероприятий проводился сбор средств для благотворительной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и находящихся на попечении Дома милосердия.
И вновь в Ливадии распустилась Белая ромашка — символ милосердия и благотворительности. Чудесный праздник с прекрасным концертом и благотворительной ярмаркой вновь собрал тех, чьи сердца наполнены добром и любовью к ближнему. С удовольствием прошла по рядам ярмарки, приобрела картину с котиками и ряд других интересных вещей, купила на аукционе торт, которым тут же могли угоститься все желающие И с удовольствием насладилась творчеством наших талантливейших детей, — цитирует пресс-служба главу администрации Янину Павленко.
Янина Павленко напомнила, что свыше ста лет назад праздник Белого цветка в Ливадии, проводила семья последнего российского императора Николая II, а 17 лет назад вековые традиции милосердия возродили прихожане и настоятель Крестовоздвиженской церкви протоиерей Дмитрий Гоцкалюк при содействии руководства Ливадийского дворца-музея, Крымской Епархии и Ялтинского Благочиния.
С каждым годом участников всё больше — приходы храмов, школы, детсады, художники, предприниматели, политики и просто неравнодушные ялтинцы и гости курорта. Основная миссия неизменна: помочь подопечным Дома милосердия и привлечь внимание к сохранению и укреплению духовных, культурных и семейных ценностей, патриотизму и любви к Родине, — подчеркнула Янина Павленко и поблагодарила всех, кто поддерживает это важное и нужное дело.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму