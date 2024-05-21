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В Ливадии прошёл праздник милосердия и благотворительности «Белый Цветок». В 17 раз

В Ливадии прошёл праздник милосердия и благотворительности «Белый Цветок». В 17 раз

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:43 21.05.2024

Традиционно в ходе праздничных мероприятий проводился сбор средств для благотворительной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и находящихся на попечении Дома милосердия.

И вновь в Ливадии распустилась Белая ромашка — символ милосердия и благотворительности. Чудесный праздник с прекрасным концертом и благотворительной ярмаркой вновь собрал тех, чьи сердца наполнены добром и любовью к ближнему. С удовольствием прошла по рядам ярмарки, приобрела картину с котиками и ряд других интересных вещей, купила на аукционе торт, которым тут же могли угоститься все желающие И с удовольствием насладилась творчеством наших талантливейших детей, — цитирует пресс-служба главу администрации Янину Павленко.  

Янина Павленко напомнила, что свыше ста лет назад праздник Белого цветка в Ливадии, проводила семья последнего российского императора Николая II, а 17 лет назад вековые традиции милосердия возродили прихожане и настоятель Крестовоздвиженской церкви протоиерей Дмитрий Гоцкалюк при содействии руководства Ливадийского дворца-музея, Крымской Епархии и Ялтинского Благочиния.

С каждым годом участников всё больше —  приходы храмов, школы, детсады, художники, предприниматели, политики и просто неравнодушные ялтинцы и гости курорта. Основная миссия неизменна: помочь подопечным Дома милосердия и привлечь внимание к сохранению и укреплению духовных, культурных и семейных ценностей, патриотизму и любви к Родине, — подчеркнула Янина Павленко и поблагодарила всех, кто поддерживает это важное и нужное дело.  

В Ливадии прошёл праздник милосердия и благотворительности «Белый Цветок». В 17 раз В Ливадии прошёл праздник милосердия и благотворительности «Белый Цветок». В 17 раз В Ливадии прошёл праздник милосердия и благотворительности «Белый Цветок». В 17 раз В Ливадии прошёл праздник милосердия и благотворительности «Белый Цветок». В 17 раз В Ливадии прошёл праздник милосердия и благотворительности «Белый Цветок». В 17 раз В Ливадии прошёл праздник милосердия и благотворительности «Белый Цветок». В 17 раз

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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