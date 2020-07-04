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В Ливадийском дворце-музее открывается смотровая площадка "Царский солярий"

В Ливадийском дворце-музее открывается смотровая площадка «Царский солярий»

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 11:38 04.07.2020

В Ливадийском дворце-музее одна из красивейших смотровых площадок «Царский солярий» откроется 6 июля.

Объект посещения расположен на крыше Ливадийского дворца, откуда простирается великолепный вид на порт и бухту Ялты. Жители и гости Крыма смогут подняться на площадку по узкой винтовой лестнице, огибающей историческую лифтовую шахту. В начале XX века на этом солярии члены семьи императора Николая II отдыхали, принимали солнечные ванны и наслаждались живописными пейзажами, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

Смотровая площадка будет работать ежедневно с 16:00 до 18:00. Вход на «Царский солярий» осуществляется у фонтана Ахиллеса Рампини, расположенного у парадного фасада Ливадийского дворца.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

В Ливадийском дворце-музее открывается смотровая площадка "Царский солярий"

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