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В мае в Крыму уровень инфляции на продтовары зарегистрирован ниже среднего уровня по ЮФО

В мае в Крыму уровень инфляции на продтовары зарегистрирован ниже среднего уровня по ЮФО

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 19:45 14.06.2020

О том, что в мае текущего года уровень инфляции на продтовары в Республике Крым зарегистрирован ниже его среднего уровня по Южному федеральному округу, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики, сообщил заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в Республике Крым в мае в сравнении с предыдущим месяцем составил 100,1%, в целом по Российской Федерации и Южному федеральному округу – 100,2%, в Краснодарском крае – 100,1%, в Ростовской области – 100,4%, в г. Севастополе – 99,7%, – цитирует пресс-служба заместителя министра.

Снижение потребительских цен в Крыму зафиксировано на яйца на 9,5%, овощи на 6,1%, мясо и птица на 2,4%, плодоовощная продукция, включая картофель на 0,5% и хлеб и хлебобулочные изделия на 0,3%, стабильными остались цены на сахар.

Ян Латышев также отметил, что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в республике в расчете на 1 человека на конец мая 2020 года составляла 4445,39 руб., что на 148,15 руб. и 149,65 руб. или 3,2% и 3,3% соответственно ниже, чем в Севастополе и Краснодарском крае.

В мае в Крыму уровень инфляции на продтовары зарегистрирован ниже среднего уровня по ЮФО

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