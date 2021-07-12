В маске и с пистолетом. В Сакском районе Крыма раскрыто наглое разбойное нападение

В Сакском районе Крыма задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на дом пенсионеров.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» поступило сообщение о вооруженном разбойном нападении на частное домовладение пенсионеров, которое совершено в одном из небольших сел района. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска, эксперты и лично начальник МО МВД России «Сакский» подполковник полиции Дмитрий Стрюков, — сообщили в МВД по РК.

Был проведен осмотр домовладения и прилегающей к нему территории, опрошена пожилая заявительница и ее супруг. Пенсионеры рассказали, что в эту ночь в доме, кроме самих хозяев, находился также их малолетний внук.

Когда все члены семьи спали, в дом через окно пробрался неизвестный мужчина в черной маске, вооруженный пистолетом. Попытавшись дать отпор незнакомцу, хозяин дома сразу же получил порцию слезоточивого газа из баллончика в лицо. Затем злоумышленник снял с пенсионеров золотые кольца, цепочку, забрал из кошелька всю наличность и стал по всему дому искать деньги. Свои действия мужчина сопровождал угрозами и требовал выдать ему деньги добровольно. Перевернув все вещи в комнатах, подозреваемый нашел спрятанные под матрасом в спальне накопления — 105 тысяч рублей.

Кроме того, злоумышленник забрал из дома все документы, предупредив, что зайдет завтра: «Готовьте еще 40 тысяч и тогда получите свои документы». Также мужчина прихватил с собой и ключи от автомобиля и даже запасы сигарет хозяина дома.

Со слов потерпевших, в надежде вернуть документы они ждали прихода злоумышленника и только когда он не явился, уже вечером 2 июля решили обратиться за помощью в полицию.

Сотрудниками следственного отдела МО МВД России «Сакский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК Российской Федерации (разбой), было начато расследование. Оперативники незамедлительно приступили к поиску злоумышленника. Под подозрение попал 33-летний односельчанин потерпевших, который ранее был судим за совершение разбойного нападения с проникновением в жилище. Мужчина в 2011 году был осужден к 9 годам лишения свободы и освободился около года назад, — сообщили в крымской полиции.

Принятые меры розыска позволили оперативникам в течение суток собрать достаточно доказательств, подтверждающих причастность подозреваемого к совершению вооруженного разбойного нападения.

В жилище подозреваемого был проведен обыск, а также осмотр участка, прилегающего к дому. В 50-метрах от дома сыщики обнаружили тайник в земле, где мужчина закопал документы потерпевших, пневматический пистолет, самодельную маску-«балаклаву», что стало неопровержимым доказательством его вины в совершении разбойного нападения. Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что все похищенные деньги потратил на погашение займов в микрокредитных организациях.

Мужчина задержан и содержится в изоляторе временного содержания МО МВД России «Сакский». Ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.

Фото: МВД по РК.